Stand: 11.05.2023 09:30 Uhr COSCO dröfft Terminal-Andeel köpen

De Bunnsregieren hett dat Okay geven. De chineesisch Staatsrederee COSCO dröfft Andelen an't Hamborger Containerterminal Tolleroort köpen: 24,9 Perzent künnt se hebben – egens wull COSCO 35 Perzent köpen. In de Bunnsregieren geev dat dull Striet över de Fraag, wat de Chinesen en Andeel vun't Terminal hebben dröfft. Middewiel is Tolleroort as kritisch Infrastruktur nöömt.

