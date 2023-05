Stand: 11.05.2023 09:30 Uhr En Milliard Euro för Kommunen

Bund un Länner sünd sik enig worrn: Stünnenlang hefft se güstern bi jümehr Flüchtlingsdrapen in't Kanzleramt tosamenseten – un rutsuert is, dat de Bund en Milliard Euro mehr an de Länner betahlt. In'n November warrt se sik denn noch mal wedder drapen un kieken, wat noch mehr Geld nödig is. Länner un Kommunen wullen, dat de Bund op Duer en grötern Andeel vun de Kösten för't Ünnerbringen vun Flüchtlingen övernimmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch