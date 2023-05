Stand: 11.05.2023 09:30 Uhr Tschentscher tofreed mit Finanzhülp

Hamborgs Börgermeester Peter Tschentscher un anner Lännerbasen wiesen sik tofreed mit de Finanzhülp vun'n Bund. Man all seen ok, dat se hoopt, dat de Bund op Duer hülpen deiht. Tschentscher will dat Geld ünner annern dorvör insetten, dat de Utlännerämter digitalisiert warrt. Fragen, de dat Schulen vun Grenzen or dat Asylrecht angaht, müssen denn op EU-Level kloort warrn.

