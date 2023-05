Stand: 11.05.2023 09:30 Uhr Arbeitsunfall bi Aurubis

Bi de Hamborger Kopperfabrik Aurubis hett dat en sworen Arbeitsunfall geven. Drei Arbeiders müssen reanimiert warrn. In de Nacht weer dor Stickstoff rutströmt. De Mannslüüd harrn denn nich mehr nog Luft kregen. De Füerwehr hett twee vun jüm noch in de Fabrik eerst mal in't Leven torüchholt – un de drütte Mann kunn denn op'n Weg na't Krankenhuus reanimiert warrn. Woso de Stickstoff in de Produktschonshall rutströmt is, is bet nu nich kloor.

