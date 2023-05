Stand: 10.05.2023 09:30 Uhr Journalist in de Ukrain to Dode kamen

In de Ukrain is en franzöösche Journalist to Dode kamen. De Reporter vun de Narichtengentur AFP is bi en Attack mit en Rakeet ümkamen, dat weer in de Neegde vun de Stadt Bachmut in’n Oosten vun’t Land, woneem se veel scheten doot. Reporters ahn Grenzen weet, dat verleden Johr in de Ukrain söss Journalisten to Dode kamen sünd. Düt Johr sünd dat nu twee.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch