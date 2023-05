Stand: 10.05.2023 09:30 Uhr Ne’en Kurs för Hamborger Industrie

En Masterplaan schall her, üm Hamborg as Industriestandort noch starker to maken. Güstern is de Plaan vörstellt worrn. De Oppositschoon bekrittelt em veel. De CDU glöövt dor nich an un meent, de root-gröne Senaat hett sik bi wichtige Themen in de Wull. Un de AfD wohrschaut, dat de Plaan jüst dat Gegendeel bringen kunn: Dor staht en Barg klimapolietsche Vörgaven binnen, de Industrie un Wirtschop bremsen wörrn, so de AfD.

