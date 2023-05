Stand: 10.05.2023 09:30 Uhr OMR in Hamborg geiht to Enn

De internatschonal bekannte Digital- un Medien-Mess OMR op dat Hamborger Messflach geiht vundaag to Enn. Kultursenater Carsten Brosda weer hen un weg vun dat Festival. He meent, Hamborg is dor jüst de richtige Steed för, hier wörr allens drumrüm passen. De OMR gellt as een vun de gröttsten Drapen vun de Branch in Europa – se rekent mit goot 70.000 Besökers.

