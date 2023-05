Stand: 10.05.2023 09:30 Uhr Wat warrt ut de Kraans vun de Sietas Warft?

De Grönen in Horborg wüllt de olen Kraans vun de Sietas Warft bewohren. Veer vun de veerteihn sünd noch nableven. De dörvt nu nich mehr wieder afboot warrn, seggt de Grönen. De Kraans, de dor opstünns noch staht, de gifft dat anners narms in Düütschland, weet en Fachmann. De Sietas Warft in Neefeld weer bet verleden Johr de öllste Warft in Düütschland. Na meist 400 Johr weer se denn bankrott gahn.

