Stand: 09.05.2023 10:15 Uhr Hospital-Dokters leggt Arbeit daal

De Hospital-Dokters in Hamborg schüllt vundaag wedder ehr Arbeit daalleggen. Dat is dat tweet Mal binnen annerthalf Maand. De gröttsten Arbeitgevers an de stadteegen Hospitals in Hamborg sünd dat UKE un de Asklepios-Hüüs. De Warkschop vun de Dokters, de Marburger Bund, will en Inflatschon-Utgliek un doröver rut noch twee’nhalf Perzent mehr Lohn dörchsetten. De Sied vun de Arbeitgevers will betto eenmal dreedusend Euro un ok mehr Lohn betahlen.

