Topdrepen wegen Flüchtlings

Morgen steiht in Berlin dat Topdrepen wegen de Flüchtlings an. De grote Fraag: Wokeen schall dat allens betahlen? De Bunnslänner sünd doröver eenig worrn un hebbt en egen Plaan vörleggt. Dat ARD-Haupstadtstudio hett to weten kregen, dat na düssen Vörslag de Bund kumplettemang Wahnungshüer un för dat Inböten betahlen schall. Wat dat betto an Geld gifft, reekt nich ut, seggt de Baaslüüd vun de Länner.

