Partnerschop twüschen Hamborg un Israel

De CDU will en Partnerschop twüschen Hamborg un en Stadt in Israel. In poor Daag fiert Israel den 75. Johrsdag, dat se dat Land grünnt hebbt. De CDU seggt, dat is en gode Grund, üm en Partnerschop antogahn. Al vör Johrn harr de Börgerschop doröver snackt. Dunntomalen harrn de Fraktschonen vun de Regeren ut SPD un Gröne de Andrääg aflehnt.

