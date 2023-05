Stand: 09.05.2023 10:15 Uhr OMR fangt an

Düsse Utstellen treckt middewiel poor teihndusend Minschen ut de hele Welt na Hamborg, de OMR. Vundaag fangt de Digitaal-Mess an. To de internatschonalen Utstellers hüürt Facklüüd vun Audi, Google un TikTok. Ok de NDR is mit dorbi. Doröver rut geevt mehr as veertig Muskanten Kunzerte. De Pries för den Intritt liggt in’n Snitt bi veerhunnert Euro. Solang de Mess duert, is en Deel vun de Karolinenstraat sparrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.05.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch