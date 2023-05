Stand: 08.05.2023 09:30 Uhr Havengeburtsdag

De Paraad vun de Scheep, Schlepperballett, Füerwark:

Güstern Avend is de 834. Hamborger Havengeburtsdag to enn gahn. Un de Lüüd, de dat allens op de Been stellt hebbt, de sünd mehr as tofreden. Mehr as een Millionen Minschen weern bi dat Fest. So veel as ok vör de Corona-Pandemie. Tokamen Johr geiht de Havengeburtsdag över Christi Himmelfohrt un is dormit denn veer Daag lang.

