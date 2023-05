Stand: 08.05.2023 09:30 Uhr Füer in Pleegheim

In Groot Borstel hett dat güstern Avend in en Pleegheim brennt. Dorbi is en 75-johrigen so swoor to Schaden kamen, dat he nu op Leven un Dood liggt. Dat Füer weer in de Wahnung vun den Mann utbraken. Blangen dat brennen Sofa hett de Polizei Zigarettenkippen funnen. Nu warrt ünnersöcht, wat de wat mit dat Füer to doon hebbt. Bummelig 70 Lüüd vun’t Heim mussen ut dat Huus rut, weern aver nich to Schaden kamen.

