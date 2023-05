Stand: 08.05.2023 09:30 Uhr Luftangrepen op de Ukrain

Wat de Ukrain seggt, hett Russland al wedder de hele Ukrain ut de Luft rut angrepen. Wat de Medien bericht, kunnt een in de Gebieten Cherson un Saporischschja een Explosionen hören. Börgermester Vitali Klitschko seggt, dat geev ok in de Hauptstadt Kiew Angrepen.

