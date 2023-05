Stand: 08.05.2023 09:30 Uhr Football

Wokeen schafft dat in de twete Bunnsliga op den Relegatschoonsplatz? De HSV is opstunns op Platz dree, mutt aver bevern. Ehrgüstern hett de FC St. Pauli gegen Darmstadt wunnen. Dormit rückt dat Team den Stadtrivalen jümmer mehr to Lief. An'n Sünnavend kümmt Düsseldörp na St. Pauli. De HSV speelt an’n Sünndag in Regensborg.

