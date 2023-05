Stand: 06.05.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Demonstrant bi Mai-Demo to Schaden kamen

Düsse Week güng los mit en Kundgeven to’n 1. Mai, wo egens allens ruhig bi aflopen is. Dusende Lüüd hebbt dor an deelnahmen. Man en Twüschenfall hett de Lüüd in’e Stadt denn doch wat verjaagt hatt: Dör en Video is rutkamen, dat an’n Schlump en Schandarm en Demonstranten ümlopen hett un de denn mit’n Kopp op’e Straat knallt is. De 19 Johr ole Keerl hett en Krampf kregen, zidder un is bi de ganze Saak so swoor wat bi to Schaden kamen, dat he na‘t Krankenhuus henbröcht warrn müss. Den Fall gaht se nu nipp un nau un ok gegen den Beamten op’n Grund.

