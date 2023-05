Stand: 06.05.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Start vun’t Düütschlandticket

Dingsdag düsse Week is de eerste Arbeitsdag ween, wo dat Düütschlandticket gellen dä. De HVV snack vun en groten Erfolg un sä, an’n eersten Dag harrn jede Stünn 1.000 Lüüd de ne’e Fohrkort köfft hatt. Anfang düsse Week weern dat alltohoop al mehr as 70.000. Anners as bi’n HVV hett dat bi de Düütsche Bahn tietwies Maleschen mit den Server geven, wat dor an leeg, dat so veel Lüüd to glieken Tiet de Fohrkort köpen wullen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch