Düsse Week: Hamborg bruukt Lehrkräft

Hamborg bruukt mehr Schoolmesters. Denn wat de Schölers angahn deit, dor warrt dat ümmer mehr. Un bavento gaht denn noch vele Lehrerinnen und Lehrers in Pension. Deswegen will de Stadt nu düütlich mehr Lehrkräft utbillen. Wetenschopssenatersch Katharina Fegebank hett Middeweken düsse Week seggt hatt, dat se den Numerus Clausus, wat de Pädagogen angahn deit, afschaffen will. So köönt denn ehr Menen na to uurdelen twintig Perzent mehr Studienplätz beleggt warrn. Bavento schüllt denn noch mehr Plätz anbaden warrn in Lehramtsfachen, de geern nahmen warrt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

