Stand: 06.05.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Wennpunkt op’n Wahnungsmarkt?

Dat kunn en wichtigen Wennpunkt op’n Hamborger Wahnungmarkt ween: Dat eerste Mal siet Johrteihnten sünd de Priesen för Grundstücken na ünnen hen gahn. Dat is bi den "Immobilienmarktbericht Hamborg" bi rutsuert, de Dunnersdag düsse Week rutkamen is. En Quadraatmeter Boland köst to’t Bispeel in Wandsbeek nu 800 Euro - vörher noch sünd dat 890 Euro ween. Un in Hoorn is dat vun 490 Euro op 440 Euro daalgahn. Hüüs sünd dormit goot een Perzent billiger worrn, egen Wahnungen veer Perzent. Liekers sünd de Tinsen un dat, wat en Bo kösten deit, aver ümmer noch bannig hooch.

