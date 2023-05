Stand: 05.05.2023 09:30 Uhr Mehr Schölers maakt blau

De Hamborger Schoolbehöörd will dat Thema Blaumaken in’e School nu ’n beten wat starker angahn. Denn binnen vun twee Johr is dat in düsse Saak üm meist söventig Perzent wat na baven gahn. Un dat liggt ok mit an de Corona-Pandemie. Dat sä Schoolsenater Ties Rabe. Schölerinnen un Schölers harrn woll faken, wat dat Soziale un dat Mit’nanner angahn deit, an Kompetenzen verloren. Un deswegen schall dat tokünftig mehr Mööglichkeiten geven, jüm vun’e psychologischen Siet her ünner de Arms to griepen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch