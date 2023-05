Stand: 05.05.2023 09:30 Uhr Ne’e Marinebo-Opdrag för Blohm+Voss

För de Traditschoons-Warft Blohm+Voss sünd Opdrääg för den Bo vun Marine-Scheep bannig wichtig: Nu hett de Bund gröönt Licht för en Korvette geven, de alltohoop denn noch bavento kamen deit. In Hamborg arbeidt opstunns achthunnert Froons- un Mannslüüd för den Mudder-Konzern Lürssen. Dat sünd ’n beten wat mehr as noch vör een Johr, wo noch Arbeitssteden afboot worrn sünd. Dormit de Jobs bi Blohm+Voss ok op mittlere Sicht seker sünd, kickt Lürssen op mehr Opdrääg, wat den Marine-Bo angahn deit.

