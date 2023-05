Stand: 05.05.2023 09:30 Uhr Al wedder en Attack in Serbien

In Serbien hett dat woll al wedder en Angreep mit en Scheetgewehr geven. So as Medien dat seggt, schall en Keerl ut en Auto rut, wat ünnerwegens ween is, op en Reeg Lüüd schaten hebben. Acht Minschen sünd dor woll bi bi üm’t Leven un dörteihn anner bi to Schaden kamen. De Berichten na to uurdelen is de Attack üm un bi sösstig Kilometer wiet weg ween vun’e Hauptstadt Belgrad. Eerst vörgüstern geev dat en Attack mit dode Lüüd an en School.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch