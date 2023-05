Stand: 05.05.2023 09:30 Uhr Havengeboortsdag geiht los

Mehr as een Million Besökers - so veel, as vör de Pandemie. Dor rekent de Veranstalters mit bi’n Hamborger Havengeboortsdag. Un de geiht hüüt Namiddag los mit de Inloop-Paraad, wo denn de Fregatte „Hamburg“ vörweg föhren deit. Ok mehre grote Seilscheep sünd mit dorbi. Un morgen is denn dat traditschonelle Sleper-Ballett an’e Reeg. Un dor sünd denn dat eerste Tuur junge Ballett-Dänzers mit bi. All Infos to’n Hamborger Havengeboortsdag finnt Ji ok op ndr.de/hamburg un in uns NDR Hamborg App.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch