Stand: 05.05.2023 09:30 Uhr S-Bahn-Strecken dicht

In‘e Tiet vun’e Hamborger Mai-Ferien warrt wedder Gleis-Strecken bi de S-Bahn dicht maakt. Dütmal drüppt dat de S1 - S11 - S2 - S21 un S31. Mehre Daag laang is to’t Bispeel de Afsnitt Berliner Tor na Barmbek hen dicht, de normalerwies ja ok vun veel Lüüd bruukt warrt. Wokeen ünnerwegens is, de schull sik vöraf slau maken, wannehr un wo een dor mehr Tiet inplanen mutt.

