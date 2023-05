Stand: 04.05.2023 09:30 Uhr Maleschen bi de Telekom

Dusende Wahnungen in Hamborg ahn Telefon un Internet: Dor hett güstern en Malöör op en Bosteed för sorgt. An’n Vörmiddag kann dat vundaag noch Maleschen geven, see de Telekom. En Bohrer harr ut Versehn dree Glasfaserkavels twei maakt. In de Nacht weern se bi dat wedder to heeltokriegen. Güstern güng för mehr as 10.000 Fastnettkunnen nix mehr.

