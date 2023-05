Stand: 04.05.2023 09:30 Uhr Selenskyj in de Nedderlannen

De ukrainsche Präsident Wolodomyr Selenskyj is unvermodens na de Nedderlannen hen reist. En Fleger vun de Regeren ut de Nedderlannen harr em ut Finnland afhaalt. Selenskyj will sik vundaag mit den Premier Mark Rutte in Den Haag drapen. Un denn will he vör den Internatschonalen Straafgerichshoff en Reed holen. De harr al glieks, wo Russland den Krieg anfungen harr, ünnersöcht, wat dat en Kriegsverbreken ween kunn.

