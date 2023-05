Stand: 04.05.2023 09:30 Uhr Kampanje gegen dat Gendern

Gendern schull in enkelte Rebeden vun Amts wegen verbaden warrn: Dat verlangt de Hamborger Volksinitiatiev gegen dat Gendern in Scholen un Behörden. De 10.000 Ünnerschriften hebbt se al tohoopkregen, seggt se. Man se töövt noch, bet se jüm an de Börgerschop wiedergeevt, hett NDR 90,3 to weten kregen. Eerst wüllt se noch mehr Lüüd finnen, de jüm Stütt geevt. Se maakt sik dor praat för, dat se in teemlich kotte Tiet mehr Stimmen sammeln mööt, wenn se en Volksbegehren schaffen wüllt.

