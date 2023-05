Stand: 04.05.2023 09:30 Uhr Vundaag is Welt-Överlastensdag

In Düütschland is vundaag de wo se Welt-Överlastensdag to seggt. Dat heet: Wenn een dat utreken deit, denn hebbt wi al nu Anfang Mai all Ressourcen för dat hele Johr opbruukt. Op de hele Welt is düsse symboolsche Dag eerst in’n Juli oder August. Dat heet, de Düütschen höört to de Minschen, de an‘n leegsten mit de Eer ümgaht. An de Spitz staht de USA un Australien.

