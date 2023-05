Stand: 03.05.2023 09:30 Uhr Hamborg söcht Schoolmesters

Hamborg bruukt hoochnödig mehr Schoolmesters. Wetenschopssenatorsche Katharina Fegebank will, dat mehr jung Lüüd op't Lehramt studiert. Se plant ünner annern, dat de Numerus Clausus för Pädagogik wechfallen schall – un dat ok mehr Studenten anfangen künnt. De Schoolbehöörd will mehr Lüüd ut anner Branchen anstellen. Dat schall ok mehr Referandariate geven un wokeen in Pension is, schall motiviert warrn, noch en beten länger to arbeiden. Per Johr müssen tominnst negenhunnert ne'e Schoolmesters anstellt warrn.

