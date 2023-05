Stand: 03.05.2023 09:30 Uhr Debatt över Polizeiinsatz

De Polizeiinsatz an'n Schlump bi en Maidemo warrt in Hamborg graad diskutiert. De Linksfraktschon harr giern, dat en unafhangig Steed inricht warrt, wo man sik över de Polizei beklagen kann. Graad warrt ünnersöcht, wat en Schandarm mööglicherwies en Minschen verletzt hett. Op Video is to sehn, wo en Hamborger Schandarm en Demonstranten ümstött. De Mann rasselt denn mit sien Kopp op de Eer. De negenteihn Johr Ole keem swoor verletzt na't Krankenhuus – dat geiht em man al wedder beter.

