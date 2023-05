Stand: 03.05.2023 09:30 Uhr Polizeiinsatz an'n Buckingham Palace

Drei Daag is dat noch hen, bet König Charles in London krönt warrn schall. An'n Avend geev dat nu en Vörfall vör'n Buckingham Palace. De Polizei seggt, dat dor en Mann Saken op'n Grund vun'n Palast smeten harr. Dat weren woll Patronen vun en Schrootflint. De Schandarms hefft em fastnahmen un sien Tasch is kontrulleert in de Luft jaagt worrn. Mit Terror harr de Mann man nix to doon, sä de Polizei.

