Boarbeit an U-Bahn

Stand: 03.05.2023 09:30 Uhr

De U4 schall ja länger maakt warrn. Wegen de Boarbeiden dorto is de Statschon Horner Rennbahn vun vundaag af an für bummelig en Johr lang sparrt. De U2 un de U4 hollt nich mehr an de Statschon. To'n Utgliek sünd man för de Tiet vun'n Bo Buslinien inricht worrn. To'n Bispeel föhrt en Bus twüschen Rauhes Haus un Legienstraat. Dat gifft ok en Bus, de direkt vun Billstedt bet na Raues Haus föhrt.

