Stand: 03.05.2023 09:30 Uhr Wienbar an'n Speelbudenplatz

An'n Speelbudenplatz warrt in de tokamen Weken en Open-Air-Wienbar inricht – achter de ole Swümmbad-Fassaad twüschen Schmidt-Theater un dat Schmidts Tivoli. Dat sä Norbert Aust, de dat Schmidt Theater mit gründt hett, bi de Fier to sien achtigsten Geboortsdag. De Wiengoorn schall denn so Mai/Juni rüm opmaken.

