Stand: 03.05.2023 09:30 Uhr Huusgeboort in Bramfeld

In Bramfeld hett dat en lütten Butscher mit sien Geboort so ielig hat, dat sien Üllern nich mehr rechttietig na't Krankenhuus henkamen sünd. En Füerwehrmann hett per Telefon bi de Geboort hulpen. As denn kort na Klock drei de Krankenwagen keem, weer de Jung al dor. Mudder un Kind geiht dat goot.

