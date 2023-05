Stand: 02.05.2023 09:30 Uhr Mai-Demos

Bi de Mai-Demos in Hamborg is en Demonstrant swoor to Schaden kamen. De Mann is an’n Schlump woll vun en Polizisten mit vulle Wucht ümrempelt worrn. Op en Video is to sehn, dat de sik denn ümdreiht hett un weggahn is, wieldess de Mann mit Krämpf an de Eerd liggen dä. De Polizei ünnersöcht de Saak nu. Alltohoop hebbt güstern dusende Minschen in Hamborg demonstreert, ahn dat wat grötteret vörfullen weer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch