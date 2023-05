Stand: 02.05.2023 09:30 Uhr Hölp för Energiekosten

En Toschuss to de Energiekosten, den gifft dat nu ok för all Lüüd, de mit Ööl, Flüssiggas, Holt oder Köhl inböten doot. Bet to 80 Perzent vun dat, wat dat mehr kosst hett, kann en vun de Bunnsregeren torüch kriegen för dat verleden Johr, wenn sik de Energiekosten minnstens verdubbelt hebbt. Düsse Hölp kann vun vundaag af an över en Online-Portal in Hamborg un Bremen beandraagt warrn. Anner Bunnslänner warrt later natrecken.

