Stand: 02.05.2023 09:30 Uhr Drogen-Dode in Hamborg

96 Minschen sünd in Hamborg in’t verleden Johr an harte Drogen storven. Dat sünd 25 mehr as en Johr vöraff. So steiht dat in en Senaats-Antwoort op en CDU-Anfraag. Sünnerlich oft hebbt sik de Süchtigen mit Heroin un Kokain vergifft, man ok mit Ersatzdrogen as Methadon. De CDU will nu, dat de Afgaav vun düsse Ersatzdrogen nipp un nau ankeken warrt.

