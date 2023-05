Stand: 02.05.2023 09:30 Uhr Swimmbad för Oberbillwarder

De plaante ne’e Stadtdeel Oberbillwarder, de schall ok en Swimmbad kriegen. Tokamen Week schall de Börgerschop en Andrag vun de SPD un de Grönen tostimmen. Dat Bad warrt fief bet söss 25-Meter Bahnen kriegen, so dat dat för Wettkämpf, aver ok as Freetiet-Bad bruukt warrn kann. Dorför sünd denn ok en Kurs-Becken un en Wisch to’n Butenliggen plaant.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch