Düsse Week: Wo fohrradfründlich is Hamborg?

Wo fohrradfründlich is Hamborg egens? Veel ännert hett sik dor nich an, de Stadt blifft in’t Middelfeld. Dat hebbt se bi en Ümfraag vun den Fohrradclub ADFC rutfunnen, de Maandag bekannt maakt worrn is. Ünner de 14 gröttsten düütschen Städer liggt Hamborg tominnst op Platz 6. Op’t best afsneden hebbt Bremen, Frankfort an’n Main un Hannober.

