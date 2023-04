Stand: 29.04.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Sprengstoffanslag afwennt

De Bunnspolizei kunn woll en Sprengstoffanslag afwennen. Spezjalkräft hebbt Dingsdagmorgen in Hamborg en 28-jöhrigen Syrer fastnahmen. He schall tohoop mit sien jüngeren Broder en Anslag plaant hebben. De Beamten weern woll hellhörig worrn bi dat, wat de Mann in’t Internet inköfft harr. So weern se em wies worrn. All tohoop weern goot 250 Schandarms in’n Insatz.

