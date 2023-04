Stand: 29.04.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Ermiddeln na Amokloop

In den Fall vun den Amokloop bi de Tügen Jehovas geiht de Staatanwaltschop gegen en Mitarbeider vun de Wapenbehöörd vör. De Mann schall wichtige Informatschonen verswegen hebben. Dat is Dünnersdag vördag kamen. De Oppositschoon verlangt, dat Binnensenater Andy Grote ut’t Amt geiht. Ok gegen Liddmaten vun den Sportschüttenclub Hanseatic Gun Club loopt Ünnersökens: In düsse Funkschoon schüllt se verkehrte Urkunnen utstellt hebben. Philipp F. harr en Pröven, de een bruukt, dat een en Waap hebben dörv, nich bestahn.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

