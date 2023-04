Stand: 28.04.2023 09:30 Uhr Wat kümmt na den Amokloop vun Alsterdörp?

Binnensenater Andy Grote schall ut’t Amt gahn – dat verlangt CDU un Linke in de Börgerschop. Liggen deit dat an ne’e Punkten, de bi den Amokloop vun Alsterdörp vördag kamen sünd. Dat, wat se en Mitarbeider vun de Hamborger Wapenbehöörd vörsmieten doot, dat is doch gewichtiger as bet nu dacht. De Staatanwaltschop geiht gegen em vör, se leggt em, wo se „fahrlässige Tötung“ to seggt, to Last. He schall vör den Amokloop wichtige Informatschonen över Philipp F., de later Amok lopen is, nich wiedergeven hebben.

