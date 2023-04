Stand: 24.04.2023 09:30 Uhr Warnstreik an’n Hamborger Flooghaven

Un wedder en Warnstreik an’n Hamborger Flooghaven – dütmal man heel korthannig. De goot 300 Anstellten vun den Verkehrsdeenstleister för‘n Grund AHS laat vundaag jümehr Arbeit liggen. Se sünd tostännig för de Passageren an’n Grund – bi den Check-In un de Ticketkontroll. De Warkschop Verdi verlangt för jüm 15 Euro Stünnenlohn. Opstünns kriegt se 14. Vun den Hamborger Flooghaven weer to hören, dat middewiel goot 30 Flegers vun den Plaan afsett worrn sünd. Maleschen gifft dat ok an den Flooghaven Berlin-Brannenborg. Dor hett Verdi de Anstellten in de Flooggast- un Warenkontroll to’n Streik opropen.

