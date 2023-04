Stand: 24.04.2023 09:30 Uhr Övereenkamen bi den Tarifstriet

Warnstreik also an den Flooghaven – wieder arbeiden doot se dorför in den öffentlichen Deenst. Siet dat Wekenenn gifft dat en Tarifkompromiss för de Anstellten vun Bund un Kommunen. Se schüllt mehr Geld kriegen. In Hamborg gellt dat för goot 60.000 Lüüd. Finanzsenater Dressel meent, dat Ünnernehmen as Elvkinner-Kitas, de Hamburg Port Authority oder de Stadtreinigen alltohoop över’n Duum 170 Millionen Euro betahlen mööt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch