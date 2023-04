Stand: 24.04.2023 09:30 Uhr Wo rein is de Luft?

Wo rein is de Luft in Europa? Dat hett de Europääsche Ümweltagentur ünnersöcht. Nu wohrschaut se: Schietige Luft is dat gröttste Ümweltrisiko för Kinner un junge Lüüd. In en Bericht schrifft de Ümweltagentur, dat vunwegen den Dreck in de Luft in Europa Johr för Johr 1.200 Kinner un junge Lüüd fröher starven doot. Sünnerlich ründ üm Scholen un Kinnergoorns müss de Luftqualität beter warrn.

