Stand: 22.04.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Warnstreik bi de Bahn

Un denn hebbt se güstern - Freedag düsse Week - ok noch bi de Bahn jümehr Arbeit daalleggt hatt. Dat güng vörmiddags den Fern-, Regionaal un Frachtverkehr wat an. Ok bi de S-Bahn geev dat Maleschen. Man enkelte Töög sünd dor aver ünnerwegens ween.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

