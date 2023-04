Stand: 21.04.2023 09:30 Uhr Warnstreiks leggt Flegers un Töög lahm

Vundaag gifft dat wegen en ganze Reeg Warnstreiks en ganzen Barg Maleschen: Flegers blievt ünnen un Töög blievt stahn. An’n Flooghaven leggt vundaag de Sekerheitslüüd jümehr Arbeit al den tweten Dag daal, weswegen dor ok vundaag wedder all Flegers, de egens losflegen wullen, ünnen blieven doot un ok ne ganze Reeg Flegers, de egens ankamen schullen, de fallt ut. Bi de Bahn schüllt denn de Ferntöög later na’n Middag egens wedder föhren. Maleschen warrt dat dor aver woll den ganzen Dag över geven. Bi de S-Bahn kunn dat vundaag aver al ‘n beten wat gauer wedder allens normaal lopen. So as dat heten deit, könnt de Footballfans na’t Stadtderby al wedder mit de Bahn henkamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch