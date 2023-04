Stand: 21.04.2023 09:30 Uhr Kellerbrand in Hamm

In Hamm hett de Hamborger Füerwehr verleden Nacht in en Keller en Füer löscht. Söss Lüüd hebbt se dor ut dat Huus mit ruthaalt hatt. Denn dör den velen Rook kunnen nich all Lüüd vun alleen na buten henkamen. Dree vun jüm hebbt de Füerwehrlüüd dör’t Treppenhuus na buten hen bröcht, dree anner vun jüm müssen vun en Balkon rünnerhaalt warrn. In dat Huus an’n Osterbrookplatz kann een nu ne Tiet lang nich mehr binnen wahnen. För föffteihn Lüüd hett dat Bezirksamt nu kortfristig Nootünnerkamen op’e Been stellt.

