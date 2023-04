Stand: 21.04.2023 09:30 Uhr Blitzmarathon ok in Hamborg

Wokeen vundaag mit dat Auto ünnerwegens is, de mutt sik dor op hebben, dat he vundaag ‘n beten wat mehr blitzt warrn kunn. Denn ok de Hamborger Polizei, de maakt vundaag bi den Blitzmarathon mit, den dat in ganz Düütschland geven deit. Blangen de fasten un mobilen Blitzers meet de Polizeilüüd överall in’e Stadt ok veel wat vun Hand, wat gau de Autos ünnerwegens sünd.

